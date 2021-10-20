Городская станция скорой помощи съедет из исторического здания в центре Петербурга

Городская станция скорой помощи переедет к Боткинской больнице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление Городской станции скорой медицинской помощи (ГССМП) съедет из своего исторического здания на Малой Садовой улице и переберется чуть дальше от центре - поближе к старой Боткинской больнице.

- На место, на котором ранее планировались расширить Боткинскую больницу, после перепроектирования и ремонта помещений переедет Городская станция скорой помощи. На Малой Садовой они буквально ютятся, места очень мало, - рассказал газете «Петербургский дневник» первый заместитель главы городского Комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

По словам чиновника, на работы по обустройству полноценного диспетчерского пункта заложено восемь миллионов рублей.

Напомним, что центральная станция ГССМП располагается на Малой Садовой улице, дом 1 с 30-х годов прошлого века.