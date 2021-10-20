Смольный объяснил, как получить QR-код, если переболел коронавирусом неофициально

В Смольном рассказали, как получить QR-код тем, кто неофициально переболел коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном объяснили жителям Санкт-Петербурга, как получить QR-код, если переболели коронавирусом неофициально, то есть, не фиксируя это в поликлинике или больнице. Так, зачастую горожане делали самостоятельно ПЦР-тесты, но, получая положительный результат, не обращались в медучреждение, а лечились сами.

- В службу 122 поступает много вопросов, каким образом можно получить QR-код переболевшего при наличии положительного теста ПЦР, но без официального диагноза, - отметили в Смольном.

Так, горожанам, которые не обращались в поликлинику для лечения, либо же тем, кто лечился в больнице, но после не отмечался в поликлинике, надо взять все имеющиеся справки: выписка из больницы или положительный тест, и обратиться в поликлинику по месту жительства. В медучреждении внесут все данные, после чего на портале Госуслуг будет сформирован QR-код переболевшего коронавирусом.

Напомним, что ранее "КП" писала подробную инструкцию о том, как получить QR-код и где его найти.