Свет вернулся в жилые дома Рыбацкого спустя два часа блэкаута

Специалисты "Ленэнерго" вернули свет в дома жителей Рыбацкого в ночь с 20 на 21 октября. Фото: vk.com/public31967057

Специалисты «Ленэнерго» вернули свет в жилые дома Рыбацкого в ночь с 20 на 21 октября. Об этом «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе компании. Напомним, жители района начали жаловаться на отсутствие электричества около 22:00. Блэкаут наступил в целом квартале, в том числе на проспекте Обуховской обороны и Караваевской улице. Горожане расстроились быстрому концу дня и негодовали. В сообществе «Рыбацкое – наш район» во «Вконтакте» местные жители рассказывали о том, что слышали некий грохот.

- На поиски обрыва уже выехали службы. Грохот был на половину района, - утверждает один из очевидцев, с ним соглашаются другие.

Жители Рыбацкого терпели блэкаут около двух часов. Фото: vk.com/public31967057

Отдельным жителям домов повезло – у них свет просто моргнул на секунду. Как бы то ни было восстанавливать электроснабжение специалисты выехали оперативно. Оказалось, произошло нарушение на оборудовании 10 кВ. Итого люди просидели без света около двух часов.

- С 23:52 все потребители получают электроэнергию в полном объеме, - отметили «Комсомолке» в «Ленэнерго».