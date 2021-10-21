До +13 градусов, дождь и сильный ветер обещают в Петербурге на 21 октября

В Петербурге снова дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Теплая, но ветреная и пасмурная погода ждет жителей Петербурга в наступивший четверг. Согласно прогнозам синоптиков, дождь, ливший всю ночь, не прекратится и днем. Поэтому насладиться теплом и погулять по паркам не получится.

- 21 октября ожидается облачность с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный и западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха составит +11…+13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться и составит 735 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы, - сообщает петербургский гидрометцентр.

По Ленинградской области прогноз похожий: дожди, резкий ветер и от +8 до +13 градусов в течение дня. Однако в некоторых районах из-за туч появится солнце.

В пятницу осадки не прекратятся, но температура чуть спадет, однако без резкого похолодания, ка обещали ранее.