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Общество21 октября 2021 7:48

До +13 градусов, дождь и сильный ветер обещают в Петербурге на 21 октября

В МЧС призывают горожан к осторожности
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Петербурге снова дожди.

В Петербурге снова дожди.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Теплая, но ветреная и пасмурная погода ждет жителей Петербурга в наступивший четверг. Согласно прогнозам синоптиков, дождь, ливший всю ночь, не прекратится и днем. Поэтому насладиться теплом и погулять по паркам не получится.

- 21 октября ожидается облачность с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный и западный умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха составит +11…+13 градусов. Атмосферное давление будет понижаться и составит 735 мм ртутного столба, что существенно ниже нормы, - сообщает петербургский гидрометцентр.

По Ленинградской области прогноз похожий: дожди, резкий ветер и от +8 до +13 градусов в течение дня. Однако в некоторых районах из-за туч появится солнце.

В пятницу осадки не прекратятся, но температура чуть спадет, однако без резкого похолодания, ка обещали ранее.