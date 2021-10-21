Ошпаренную кипятком новорожденную девочку госпитализировали в Петербурге

Новорожденную девочку, облитую кипятком, госпитализировали в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге новорожденная девочка попала в больницу с сильными ожогами. Вечером 20 октября 2021 года бригада скорой помощи госпитализировала в детскую больницу малышку 2021 года рождения из квартиры в доме 38 по Шпалерной улице. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Ребенок был в тяжелом состоянии. У девочки оказался серьезный ожог третьей степени 80 процентов запястий, - рассказал источник.

Как пояснила мать малышки, 25-летняя женщина, гражданка Киргизии, инцидент произошел днем ранее. Около шести часов вечера 19 октября она вышла из комнаты, где спала дочь. Через несколько минут услышала плач, вернулась обратно и увидела около девочки на полу опрокинутый чайник. Женщина пояснила, что сразу же не обратилась за медицинской помощью, так как думала, что ребенку её не окажут из-за иностранного гражданства.