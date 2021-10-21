Обиженный гость поджег машину нового приятеля в Петербурге

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля у дома 20/3 по Ковалевской улице, который произошел. Оказалось, что пожар устроил 33-летний безработный, который поссорился в гостях с новых знакомым и решил ему отомстить. Об этом 21 октября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 16 октября в полицию поступило сообщение о том, что на улице Ковалевской сгорели автомобили "Рено Логан" и "Тойота Ипсум". Следователи выяснили, что изначально загорелся "Рено", принадлежащий 62-летнему мужчине, а после уже огонь перекинулся на соседнюю машину, - рассказали в полиции.

По факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре полицейские задержали 33-летнего мужчину. Оказалось, что накануне пожара он познакомился с хозяином "Рено" и пошел к нему в гости. Там мужчины выпивали, но в ходе застолья поссорились. Обиженный гость ушел и решил напакостить новому знакомому, устроив поджог.

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.