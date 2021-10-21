Пригородные электрички в Петербурге перейдут на зимнее расписание с 30 октября

С 30 октября пригородные поезда Петербурга перейдут на зимнее расписание Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пригородные поезда Санкт-Петербурга перейдут на зимний график движения с 30 октября 2021 года. Об этом рассказали в Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Так, с конца месяца электричек станет меньше за счет того, что закроется дачный сезон, да и горожане станут реже выезжать на отдых на природу.

- В связи с этим частично изменится расписание движения пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги, - отметили в компании.

Петербуржцам и жителям Ленинградской области рекомендуется заранее ознакомиться с новым расписанием движения пригородных поездов, чтобы не оказаться в западне. Узнать подробное расписание можно будет на станциях и вокзалах, а также на официальном сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.