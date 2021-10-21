Синоптики предупредили об опасности наводнения в Петербурге

Наводнение ждут в Петербурге в ночь на пятницу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первое осеннее наводнение пророчат Петербургу синоптики городского гидрометцентра. Очередной циклон принесет дожди, усиление ветра вплоть до штормового и, как следствие, подъем воды в акватории Финского залива.

- С приближением нового циклона к Петербургу сегодня ночью, ожидается штормовая погода на акватории Финского залива и очередное наводнение в городе, — рассказал «Невским новостям» главный синоптик города Александр Колесов.

По прогнозам специалистов гидрометцентра. Порывы ветра над акваторией залива будут достигать 25-28 метров в секунду. В городе будет потише, но тоже заметно. Днем в пятницу сила ветра уменьшится до 15-17 метров в секунду.

Вода в Неве при этом может подняться до уровня в два метра выше ординара. Напомним, что наводнением считается показатель выше 160 сантиметров.