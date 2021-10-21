Створы дамбы закроют из-за угрозы наводнения в Петербурге

Защитную дамбу Петербурга закроют из-за угрозы наводнения / Фото: КЗС

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга готовится к сильному шторму. Как сообщили в дирекции дамбы, в ночь на 22 октября створы КЗС будут закрыты в связи с прогнозируемым наводнением.

- 21-22 октября 2021 года к Северо-западному региону подойдет обширный и глубокий атлантический циклон. По метеорологическому прогнозу ожидается резкого понижение атмосферного давления и усиление ветра юго-западного направления до 25-28 метров в секунду, что приведет к изменению гидрологической обстановки и повышению уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, - рассказала дирекция КЗС.

В полночь оперативный персонал дамбы займет рабочие места. Створы защитного сооружения начнут закрываться в 2:00 часов 22 октября. Однако сроки могут быть изменены в зависимости от погодной обстановки.

Напомним, что помимо штормового ветра в Северной столице ожидается сильный дождь.