Петербурженка продает коробку конфет с автографом Юрия Гагарина

Коробку конфет с автографами первых космонавтов СССР продают в Петербурге / Фото: Авито

Жительница Санкт-Петербурга продает коллекционную коробку шоколадных конфет "Космос". Подарочный набор уникален - помимо того, что он был выпущен в 1972 году и сохранился до наших дней в целости, на обложке есть автографы самых первых советских космонавтов.

- Шоколадные конфеты "Космос" с портретом и автографом Юрия Гагарина на обложке, а также автографами Андриана Николаева, Павла Поповича, Германа Титова, Валерия Быковского и Валентины Терешковой, - рассказала петербурженка.

Набор состоит из 16-ти шоколадок, которые названы в честь космических кораблей. Под каждой из них прописана дата вылета того или иного корабля, а также краткая история полета. Коллекционную коробка петербурженка готова отдать за 49 тысяч рублей.

Напомним, что в Петербурге ранее выставили на продажу уникальную фотографию первых космонавтов СССР с автографами за 1 млн рублей.