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Общество21 октября 2021 17:53

Развод мостов в Петербурге завершится 30 ноября

Навигация по рукавам Невы закончится на две недели раньше
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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30 ноября в Петербурге перестанут разводить мосты

30 ноября в Петербурге перестанут разводить мосты

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ровно через 40 дней в Санкт-Петербурге завершится навигация по рекам, так как на подходе уже зима. Вместе с этим завершится и один из самых романтичных периодов года, когда разводятся мосты.

- Окончание периода навигации в 2021 году и прекращение развода мостов по Большой и Малой Неве запланировано на 30 ноября, - сообщают в СПб ГБУ "Мостотрест".

Развод мостов, перекинутых через "рукава" Невы завершится на две недели раньше, уже 15 ноября.

А уже начиная с 30 ноября мосты еще могут разводить до тех пор, пока Неву не начнут сковывать льды. Но это будет происходить только по предварительной заявке и согласованию с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

Добавим, что сроки окончания навигационного периода могут быть еще изменены. Точная информация будет сообщена позже.