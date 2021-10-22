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Общество22 октября 2021 12:24

В Комздраве опровергли дефицит кислорода для пациентов Александровской больницы

Ранее о недостатке мощностей для больных коронавирусом писали городские СМИ
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Комздрав опроверг проблемы с кислородом в Александровоской больнице.

Комздрав опроверг проблемы с кислородом в Александровоской больнице.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по здравоохранению Петербурга опроверг недостаток кислорода для пациентов в Александровской больнице, о чем ранее сообщали СМИ. По данным медицинских чиновников, все больные получают необходимое лечение.

- Ни один пациент Александровской больницы не испытывает дефицит кислорода. На сегодняшний день больница потребляет более четырех тонн кислорода в сутки. При необходимости используются кислородные концентраторы - аппараты, получающие кислород из воздуха. Проблем с поставками кислорода в Петербурге нет, - сообщает пресс-служба Комздрава.

При этом в ведомстве отметили, что уже в ближайшее время все же начнется переоборудование кислородной станции стационара. Ее дооснастят двумя газификаторами по 10 тонн. В настоящее время на работы оформляется проектно-сметная документация. Ввести станцию в эксплуатацию должны в первом квартале 2022 года.