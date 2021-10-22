В Петербурге задержали банду угонщиков, специализировавшихся на корейских авто

Трое задержанных находятся в СИЗО ФОТО: Управлении уголовного розыска России

В августе-сентябре 2021 года с разницей в несколько дней были угнаны сразу три машины. Все как на подбор, модели "Киа Рио". По факту угона автомобилей были возбуждены уголовные дела по статье о краже. И вот в октябре этого же года автоворишек удалось задержать.

- По подозрению в хищении автомобилей задержали троих человек в возрасте от 39 до 48 лет. Все они были участниками организованной группы, занимающейся хищениями и легализацией корейских автомобилей в Петербурге и Ленобласти, - сообщают в Управлении уголовного розыска.

В ходе обыска были найдены три автомобиля, но не той марки, что угнанные. Две из похищенных машин уже также найдены, одна из них обнаружен в Самарской области с измененными номерами.

Судьбу третьего автомобиля сотрудникам полиции еще предстоит выяснить. А вот судьба автоугонщиков уже предопределена, им грозит или штраф до 500 тысяч рублей, или лишение свободы сроком до 6 лет.

Один из них уже имеет богатое криминальное прошлое: кражи, мошенничество, подделка документов.