Заманил домой, изнасиловал и задушил: жестокое убийство 10-летней девочки в Кингисеппе раскрыли спустя 13 лет

Подозреваемого в убийстве и изнасиловании ребенка в Кингисеппе нашли спустя 13 лет. Фото: ГСУ СК РФ по ЛО

Следователи СК и сотрудники полиции установили и задержали предполагаемого убийцу 10-летней девочки из Кингисеппа, чье тело было найдено в парке «Романовка» в далеком 2008 году. Тогда найти преступника не удалось, однако в 2016 году следствие по делу возобновили и через пять лет это дало результаты.

- Следователями и криминалистами был проведен системный анализ противоречий, имеющихся в деле показаний, составлен психологический портрет каждого человека, который имел отношение к потерпевшей, а также проведен ряд сложных судебных экспертиз, что позволило установить лицо причастное к данному преступлению. Им оказался ранее не судимый местный житель 1964 года рождения, - сообщает пресс-служба Главного управления СК России по Ленинградской области.

Ориентировку на мужчину передали в петербургский Главк и полицейские задержали подозреваемого. По данным МВД, у парка «Романовка» мужчина встретил несовершеннолетнюю девочку и пригласил к себе домой, где совершил изнасилование, после чего задушил ребенка. В ночь с 27 на 28 июня 2008 года он вынес труп ребенка в парк и спрятал среди деревьев.

Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение, каждая из статей предусматривает до 20 лет лишения свободы.