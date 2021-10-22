Музей-заповедник «Петергоф» введет продажу билетов по QR-коду

Купить билеты в музей-заповедник «Петергоф» не получится без QR-кода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственный музей-заповедник «Петергоф» не пустит посетителей без QR-кода и даже не продаст без него билет. Об этом на пресс-конференции в пятницу, 22 октября, сообщила директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая. Такое решение было принято после того, как губернатор подписал новую редакцию главного «ковидного» постановления, в котором сказано, что с 1 ноября 2021 года на мероприятия и в общественные места пустят только при наличии QR-кода.

- Купить билет без QR-кода в музей-заповедник «Петергоф» не получится ни в интернете, ни в кассе музея, - отметила директор заповедника Елена Кальницкая. – Мы понимаем, что можно будет его приобрести и по чужому QR-коду, поэтому постараемся провести предельно четкий контроль. Готовиться к этому будем всю ближайшую неделю.

С какого числа будет действовать это нововведение, пока неизвестно: сотрудники музея ждут распоряжения от местных властей и Министерства культуры, которому они подчиняются.

Отметим, что с 18 октября 2021 года «Петергоф» перешел на зимний график работы. А с 1 по 7 ноября 2021 года, в период всероссийских нерабочих дней из-за тяжелой ситуации с коронавирусом, музей будет закрыт.