Парад советских троллейбусов отменили в Петербурге из-за коронавируса

В Петербурге отменили парад троллейбусов из-за ковида. Фото: "Горэлектротранс"

В Санкт-Петербурге отменили парад ретротроллейбусов, ранее намеченный на субботу, 23 октября. Об этом поспешили уведомить в пресс-службе городского комитета по транспорту. В планы вмешался рост заболеваемости коронавирусом в Северной столице. Вместе с проездом советских троллейбусов отменили и выставку на площади Островского, посвященную 85-летию петербургского троллейбуса. Соответственно, перекрытий на дорогах города не будет.

- Мероприятия отменены в связи с нестандартной санитарно-эпидемиологической обстановкой, - коротко отметили в пресс-службе комитета по транспорту.

Напомним, город все еще ждет постановление Смольного, которое объяснит, по каким правилам нужно будет жить бизнесу и жителям в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября. По информации «Комсомолки», документ выйдет не раньше понедельника.