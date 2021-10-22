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Общество22 октября 2021 20:12

Петербургский метрополитен нашел поставщика холодного тумана для дезинфекции на 272,5 млн

В эту сумму входят не только химикаты, но услуги по дезинфекции
Никита НЕСТЕРОВ
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Особенность технологии холодного тумана заключается в том, что вещество, которое распыляют специалисты, не подвергается нагреву.

Особенность технологии холодного тумана заключается в том, что вещество, которое распыляют специалисты, не подвергается нагреву.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Подземка Северной столицы определились с подрядчиком, который с 2022 года будет обрабатывать по ночам вагоны от коронавируса и других инфекций с помощью технологии холодного тумана, сообщают на портале государственных закупок. Стоимость контракта составила более 272,5 миллионов рублей.

- Раствор должны обладать низкоррозийными свойствами, а также обеззараживать не только горизонтальные и вертикальные поверхности, но и воздух, - сообщается в документе на сайте госзакупок.

Особенность технологии холодного тумана заключается в том, что вещество, которое распыляют специалисты, не подвергается нагреву, в отличие от горячего пара. В течение некоторого времени состав оседает на всех поверхностях, убивая подавляющее опасных микроорганизмов. Создают холодный туман при помощи специального генератора, который распыляет мелкие частицы антисептического раствора.