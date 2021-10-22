Смольный прокомментировал инициативу по созданию антиковидных дружин в Петербурге

Комитет по законности Петербурга прокомментировал инициативу студентов по созданию антиковидных дружин в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга прокомментировал «Комсомолке» инициативу группы студентов из СЗИУ РАНХиГС по созданию антиковидных дружин в городе. Напомним, учащиеся факультета соцтехнологий при вузе предложили всем коллегам объединиться для борьбы с нарушением масочного режима. Для этого студенты хотят консультировать провинившихся в общественных местах.

Вот только юридических полномочий составлять административные протоколы на нарушителей у дружинников, естественно нет. Да и волонтерами к инспекторам уполномоченного комитета Смольного они не могут записаться. Но тематические повязки молодые дружинники из СЗИУ РАНХиГС себе уже сделали.

- Граждане вправе делать что угодно, если это не противоречит законодательству, - коротко ответили «КП-Петербург» в городском комитете по законности.