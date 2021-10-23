Очевидцы сообщают о ДТП каршеринга с погибшими на площади Калинина в Петербурге

Каршеринг разбился на площади Калинина. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП с участием машины каршеринга произошло в ночь на субботу в Петербурге. На площади Калинина прокатный «Рено Каптюр», по словам очевидцев, несколько раз перевернулся и встал на колеса. Правая часть автомобиля оказалась будто изжевана огромными челюстями. При этом свидетели говорят о погибших внутри салона.

- На площади Калинина очень жесткая авария. Люди на каршеринговом «Каптюре», кувыркались. Водитель убежал, но потерял портфель который был передан сотрудникам ДПС (внутри были пиво и пирожки). Остальных вытаскивали, - пишут свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место происшествия прибыли все экстренные службы, которые оказывали помощь пострадавшим. По предварительным данным, в ДТП мог быть и второй участник, так как на месте был найден сломанный значок от «Фольксвагена», а на противоположной стороне площади снесен забор.

Очевидцы говорят о троих погибших, но эта информация пока не подтверждена: «Я была свидетелем и видела, как машина кувыркалась. Водитель через какое-то время вылез из машины, а что с остальными не знаю. Вызвала скорую, дождалась Росгвардию, пожарную и уехала. Надеюсь люди действительно живы, но из машины торчали руки и ноги безжизненно...».