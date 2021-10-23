В Комздраве заявили, что очереди из скорых и высокая смертность от коронавируса - из-за менталитета

Очереди из скорых вызваны вечерними звонками тех, кто терпел до последнего. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очереди из скорых и высокая смертность от коронавируса вызваны российским менталитетом. Так считает первый заместитель главы Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана. Он рассказал о том, как работает городская система здравоохранения и посетовал, что петербуржцы забыли об опасности и перестали носить маски.

- Очереди из скорых, как это ни удивительно, хорошо отражают наш российский менталитет. Обычная ситуация: человек заболевает, например, в воскресенье, но надеется, что ничего страшного, и врача не вызывает. И в понедельник утром он надеется отлежаться – вдруг пронесет. Но часам к пяти вечера понимает, что стало реально плохо, и звонит в неотложку, - рассказал Сарана «Петербургскому дневнику».

По наблюдениям медиков, пик вызовов приходится на вечер. При этом приемные покои больниц рассчитаны на ритмичную работы один пациент в 20 минут, их же надо принять и оформить.

Та же история и с высокой смертностью, которая в России выше в 15 раз, чем в Израиле, например.

- В Израиле более законопослушный народ, там люди носят маски, соблюдают дистанцию. И, конечно, вакцинируются, - отметил Сарана.