Эксперты раскритиковали японскую модель развития Петербурга с высотным строительством

Эксперты уверены, что высотное строительство не должно нарушать историческую панораму Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эксперты градостроительной отрасли раскритиковали «японскую модель» развития Петербурга, которая предусматривает точечной высотное строительство. Такая концепция заложена в новом Генеральном плане, который разработали в Комитете по градостроительству и архитектуре.

- В основу новой концепции развития города положен принцип транзитно-ориентированного развития (TOD). Суть идеи в создании новых центров развития в периферийных районах города, которые обеспечиваются необходимой транспортной, торговой и рекреационной инфраструктурой. Один из главных элементов концепции — высотное строительство, которое привлекает инвесторов, не угрожая исторической части города пишет РБК.

Однако опрошенные изданием эксперты опасаются не столько точечных небоскребов, которые могут действительно украсить город (но не должны уродовать историческую панораму!), сколько того, что увеличенные нормы высотности станут поводом для строительства многоэтажных жилых «человейников», как в Кудрово или Мурино.