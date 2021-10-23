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Общество23 октября 2021 15:12

Сбой в движении пригородных поездов произошел в Петербурге 23 октября

Среднее время опоздания превышает полтора часа
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Электрички идут с опозданием из-за проблем в районе Кушелевки.

Электрички идут с опозданием из-за проблем в районе Кушелевки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Задержка в движении электричек произошла в Петербурге. Поезда стоят на Приозерском и Выборгском направлениях из-за сбоя на перегоне Кушелевка – Пискаревка. О технических проблемах сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

- 23 октября в 12:13 на направлении Кушелевка – Пискаревка в связи с технической неисправностью произошла задержка движения пригородных электропоездов. Время задержки составило до 1 часа 30 минут, - отмечают в ОЖД.

Всего сообщается о задержке пяти электричек Из Петербурга до Приозерска, Ладожского озера и обратных из Невской дубровки, Ладожского озера и Рощино.

В ОЖД приносят извинения пассажирам и делают все возможное для устранения неисправности. Точную информацию о движении поездов по горячей линии РЖД: +7 (800) 775-00-00.