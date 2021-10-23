В Мурино директор супермаркета избил покупателя в подсобке, сломав ему три ребра

Директор магазина переломал ребра воришке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурга и Ленобласти разбирается с историей об избиении покупателя в супермаркете в Мурино. Особенность ситуации в том, что на этот раз рукоприкладством занялась не охрана магазина, а лично директор. Заподозренного в воровстве мужчину он бил в подсобке.

- 9 октября из Токсовской больницы в полицию поступила телефонограмма о том, что накануне к ним с закрытым переломом 7,8,9 ребер справа, пневмотораксом, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован мужчина 1982 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

В карте больного было написано, что его избил неизвестный мужчина. Однако потом потерпевший разговорился и сообщил полицейским, что его молотили в подсобке магазина «Магнит» из-за кражи спиртного.

- 22 октября сотрудниками полиции задержан 27-летний житель Ставропольского края, работающий директором одного из сетевых продовольственных магазинов, расположенного на Воронцовском бульваре, 11 в Мурино дом 11 мужчина, который избил заявителя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас в отношении рукастого директора возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы. До суда он останется под подпиской о невыезде.