МЧС предупреждает о заморозках до -3 градусов в Ленинградской области

Гололед и мокрый снег обещают в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональное управление МЧС предупреждает жителей Ленинградской области об ухудшении погоды. Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на воскресенье ожидаются заморозки до -3 градусов и дождь с мокрым снегом.

- Ночью и днем 24 октября в большинстве районов умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, западный. Температура воздуха ночью -3...+2, днем 0...+5 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться, - сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Водителей предупреждают об опасности на дорогах и повышения вероятности ДТП.

При этом неблагоприятная погодная обстановка никуда не денется и на следующей неделе. 25 октября синоптики снова обещают в Ленобласти дожди районах с мокрым снегом и гололед. 26 числа чуть потеплеет, но дожди со снегом все также будут идти.