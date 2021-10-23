Прямые поезда пустят из Петербурга в Кострому и Оренбург

Новые поезда пустят из Петербурга в Оренбург и Кострому. Фото: Олег ЗОЛОТО

С декабря новые прямые железнодорожные маршруты свяжут Санкт-Петербург с Оренбургом и Костромой. Города, в которые сейчас можно попасть только с пересадкой в Москве, можно будет добраться не только быстрее и удобнее, но и на новых составах.

- С 13 декабря запускаем прямой поезд №105/106 Оренбург Санкт-Петербург. Сейчас попасть из одного города в другой можно только с пересадкой. В составе поезда – одноэтажные СВ, купейные и плацкартные вагоны с экологически чистыми санитарными комнатами, кондиционерами, розетками, багажными купе и т.д., - сообщает пресс-служба РЖД.

А в Кострому с 15 декабря начнет ходить поезд с двухэтажными вагонами с системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, биотуалетами, розетками и USB-разъемами для зарядки телефонов.

Зимой поезд № 43/44 будет ходить два раза в неделю, летом – ежедневно. Остановки предусмотрены в населенных пунктах Бологое, Сонково, Рыбинске, Ярославле, Нерехте и других.