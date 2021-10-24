Петербуржцев ждет очередное похолодание без дождей

Предпоследняя неделя октября заканчивается без дождей, но с похолоданиями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцев и гостей столицы в воскресенье, 24 октября, ждет похолодание без дождей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня, 24 октября, в атмосфере над Северной столицей расположится небольшой, промежуточный гребень антициклона. Его стараниями в облаках появится много прояснений, а осадки на короткое время прекратятся, - отметил Михаил Леус.

Несмотря на это, по словам синоптика, температура продолжит понижаться и составит 2-4 градуса, по области — 0-5 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 768 мм рт. ст. Это выше нормы.

А в понедельник, 25 октября, как утверждает Леус, потеплеет. Вместе с тем пойдут дожди, и усилится ветер.