Шесть человек погибли в ДТП с автобусом, ехавшим из Махачкалы в Петербург

Смертельное ДТП в Калмыкии. Фото: СУ СК РФ по Республике Калмыкия.

Смертельное ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в Калмыкии ночью 24 октября.

- Около 1:30 на 246-ом километре автодороги Р-216 «Астрахань – Элиста - Ставрополь» (территория Яшкульского района Республики Калмыкия) произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса «Неоплан», который ехал из Махачкалы в Санкт-Петербург, и грузового автомобиля «Камаза» со смертельным исходом, - сообщают в СУ СК РФ по Республике Калмыкия.

В автобусе находилось 28 пассажиров. В результате ДТП погибло шесть человек, среди них – несовершеннолетний. Еще восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

- Трое пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, пять человек отпущены на амбулаторное лечение, в том числе водитель автобуса. Водитель грузового автомобиля не пострадал, - отмечают в МВД.

На месте ДТП работают спасатели и следственно-оперативная группа. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.