Пенсионер из Петербурга стал жертвой интернет-мошенников, заказав себе стройматериалы на сайте-двойнике

Пенсионера из Северной столицы обманули на сайте-двойнике. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионер из Санкт-Петербурга стал жертвой интернет-мошенников. 74-летний мужчина обратился в полицию Центрального района, где рассказал, что 29 сентября 2021 года в 14:00 он заказал строительный материал через сайт в Интернете и оплатил его переводом в 38 450 рублей. Однако случайно узнал, что никаких денег на счет компании не поступало.

- Заявитель обратился в указанную организацию для уточнения времени доставки заказа, однако, оператор сообщил, что данный расчетный счет их компании не принадлежит и денежные средства за заказанный товара на счет фирмы не поступали, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.