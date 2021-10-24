Почти 3 300 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Коронавирусная статистика в Северной столице немного снизилась. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге начало немного снижаться. Так, за прошедшие сутки в Северной столице ковид выявили почти у 3 297 человек. Это на 63 случая меньше, чем в минувший день.

- 686 400 человек заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии в Санкт-Петербурге, - говорится в статистике портала «Стопкоронавирус».

Выздоровели 624 461 человек (+1 235), а скончалось из-за ковида 23 365 заболевших (+69).

Северная столица все еще занимает второе место после Москвы по количеству умерших от COVID-19.

А вот в Ленобласти заболеваемость продолжает расти: за последние сутки плюс 327 человек с ковид. Всего насчитывается с начала пандемии 75 886 заболевших. Выздоровели 57 503 (+296), а умерли – 2534 (+8).