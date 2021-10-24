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Общество24 октября 2021 12:56

Движение на 17-м километре КАД полностью перекрыто из-за следственных действий

Объезд организован через Парашютную улицу
Агния ПЕРОВА
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Движение на 17-м километре внутреннего кольца КАД Петербурга полностью перекрыто.

Движение на 17-м километре внутреннего кольца КАД Петербурга полностью перекрыто.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение транспорта на 17-м километре внутреннего кольца КАД Санкт-Петербурга полностью перекрыто из-за следственных действий. Объезд организован через Парашютную улицу, далее - по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Около 2:20 24 октября на 17-м километре внутреннего кольца КАД произошло столкновение двух грузовых и четырех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы. Движение на внутреннем кольце КАД в районе места ДТП полностью перекрыто с 4:30, - отметили в учреждении.

Сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации расчищают проезжую часть, поднимают опрокинувшийся грузовой транспорт. Продолжаются следственные мероприятия.

Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства ДТП.