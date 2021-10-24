Мужчину, угрожавшего работникам торгового центра пистолетом в Петербурге, задержали

Мужчину, угрожавшего сотрудникам магазина пистолетом в Петербурге, задержали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчину, который угрожал работникам одно из петербургских торговых центров пистолетом в воскресенье, 24 октября, доставили в отделение полиции. Об этом сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- 24 октября 2021 года около 14 часов в полицию поступило сообщение о конфликте посетителя крупного торгового центра с сотрудниками одного из магазинов. В ходе конфликта мужчина начал угрожать сотрудникам предметом похожим на пистолет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На место происшествия незамедлительно приехал наряд патрульно-постовой службы. Злоумышленника задержали, и доставили в отдел полиции. У него изъяли пневматический пистолет.

Проводится административная проверка.