Сильный пожар разгорелся в автосервисе на улице Коммуны в Петербурге

Автосалон в Петербурге загорелся утром 25 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ранним утром в понедельник, 25 октября 2021 года, произошел сильный пожар в Красногвардейском районе. В 7 часов утра на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в автосалоне, который располагается в доме 16 по улице Коммуны. На место незамедлительно выехала бригада спасателей.

- Пожар произошел в 2-3-этажном здании размером 70 на 100 метров. В помещении расположены автосервис и автосалон. На данный момент площадь возгорания уточняется, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Из-за угрозы распространения ранг пожара был повышен до номера 2. На данный момент на месте работают 33 спасателя и восемь пожарных машин.

Сведений о пострадавших не поступало. Тушение пожара продолжается.