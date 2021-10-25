Маски Дали и костюмы из Гарри Поттера стали самыми популярными костюмами для Хеллоуина в Петербурге

Назван топ самых популярных костюмов для Хэллоуина в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Санкт-Петербурга готовятся праздновать самую зловещую ночь в году. Одним из самых популярных костюмов оказался образ героев из сериала "Бумажный дом". Об этом 25 октября 2021 года рассказали в сервисе "Авито".

- Выход нового сезона сериала спровоцировал ажиотаж вокруг красных комбинезонов и масок Дали. Спрос на них вырос в 4,4 раза, - говорится в исследовании экспертов.

Традиционно на Хэллоуин остались популярны костюмы зомби. Петербуржцы в 2021 году стали скупать их в 2 раза больше, чем в прошлом году. Третье место по популярности занимают вампиры.

По сравнению с прошлой осенью на 75 процентов выросла популярность мантий волшебников из Гарри Поттера. Замыкает пятерку самых востребованных костюмов в Петербурге образы из аниме "Наруто". Нарядиться ниндзя в этом году захотели на 52 процента больше горожан, чем в 2020 году.