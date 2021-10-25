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Происшествия25 октября 2021 9:24

Мальчик лишился зуба после выстрела в рот из пневматического пистолета в Ленобласти

ЧП произошло на деткой площадке во время игр
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Ребенок выстрелил в себя из игрушечного пистолета и оказался в больнице в Ленобласти

Ребенок выстрелил в себя из игрушечного пистолета и оказался в больнице в Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области 12-летний мальчик оказался в больнице после игр на детской площадке. Ребенка госпитализировали вечером 24 октября 2021 года во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу с переломанным зубом. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Вечером мальчик играл на детской площадке, расположенной в деревне Старая. Во время игры ребенок выстрелил себе в рот из детского игрушечного пневматического пистолета, - рассказал источник.

Игра закончилась вызовом кареты скорой помощи. Оказалось, что выстрелом из игрушечного оружия он сломал себе коронку одного из зубов. В больнице мальчику оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Состояние его оценивается, как средней тяжести.