Адреса работы мобильных радаров на скорость в Петербурге с 25 по 31 октября опубликовал Смольный

Список мест работы мобильных радаров на неделю. Фото: spb112.ru

Городской мониторинговый центр Петербурга опубликовал на своем сайте адреса работы передвижных комплексов с 25 по 31 октября, регистрирующих превышение скорости машин на дорогах. Список мест, где будут стоять радары, традиционно обновляется раз в неделю.

- Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД, - сообщает пресс-служба управления информации Смольного.

Данные с радаров также уходят в автоматизированную систему полиции, где и печатаются «письма счастья» для водителей, нарушивших скоростной режим. Хотя сейчас чаще факт нарушения отображается на сервисе Госуслуг. Там же можно оплатить штраф, причем первые 20 дней – со скидкой в 50%.