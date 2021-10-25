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Авто25 октября 2021 13:49

Адреса работы мобильных радаров на скорость в Петербурге с 25 по 31 октября опубликовал Смольный

Ловить нарушителей ПДД будут по 20 адресам
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Список мест работы мобильных радаров на неделю. Фото: spb112.ru

Список мест работы мобильных радаров на неделю. Фото: spb112.ru

Городской мониторинговый центр Петербурга опубликовал на своем сайте адреса работы передвижных комплексов с 25 по 31 октября, регистрирующих превышение скорости машин на дорогах. Список мест, где будут стоять радары, традиционно обновляется раз в неделю.

- Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города, места дислокации комплексов определяются Управлением ГИБДД, - сообщает пресс-служба управления информации Смольного.

Данные с радаров также уходят в автоматизированную систему полиции, где и печатаются «письма счастья» для водителей, нарушивших скоростной режим. Хотя сейчас чаще факт нарушения отображается на сервисе Госуслуг. Там же можно оплатить штраф, причем первые 20 дней – со скидкой в 50%.