Ресторан снесли на Октябрьской набережной

Ресторан снесли на Октярьской набережной . Фото: ККИ СПб

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) разломали здание ресторана, которое долго стояло на Октябрьской набережной в районе дома 38. Вместе с ним была демонтирована и грузовая автостоянка.

- Проверка законности использования земельного участка была проведена в июле текущего года. На территории в отсутствие правоустанавливающих документов были размещены павильон кафе, металлические контейнеры и бытовки, складировался бытовой и строительный мусор, осуществлялась парковка транспортных средств, строительной техники. Доступ на территорию ограничен металлическим забором с воротами и шлагбаумом, - сообщает пресс-служба ККИ.

Владельцам помещений и сооружений было предложено съехать добровольно, но они делать это не пожелали. В итоге на адрес приехали рабочие с инструментами и тяжелая техника. Шлагбаум спилили, а здание кафе-ресторана разобрали.

В итоге бизнесменам выписали штраф в 60 тысяч рублей и потом с них взыщут деньги, потраченные на демонтаж построек.