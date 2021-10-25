В ноябрьские каникулы из Петербурга в Ленобласть пустят больше туристических автобусов

Билеты на эти даты раскупили за несколько недель. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге появятся дополнительные автобусные рейсы в Ленобласть для туристов. Они будут актуальны в ноябрьские каникулы. Об этом «Комсомольской правде» рассказали туроператоры, которые организовывают однодневные и трехдневные туры по окрестностям региона.

- Большое количество желающих заставило нас даже добавить дополнительные рейсы в тот же Выборг, например. Автобусы с туристами не ходят по понедельникам и вторникам, в эти даты пустили дополнительные. Но пока путевки еще есть. Цены поднимать не будем, - менеджер отдела развития агентской сети «Скан тур» Марина Помазкова.

Также представители туристического бизнеса заявили, что у них уже раскупили все билеты на экскурсии, забронированы с 31 октября по 7 ноября загородные базы отдыха.

Напомним, с 31 октября в Ленинградской области вступают в силу коронавирусные ограничения. В районах «красной» зоны вводятся QR-коды для посещения ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, музеев, цирков шапито, гостиниц, бассейнов и спортивных организаций, в районах «желтой» зоны – с 15 ноября.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: