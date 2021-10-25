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Общество25 октября 2021 19:19

В Петербурге начали продавать новогодние елки

Торговцы деревьями говорят, что в декабре повысят цены
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Между тем, в Санкт-Петербурге уже начали готовиться к украшению города.

Между тем, в Санкт-Петербурге уже начали готовиться к украшению города.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге стартовали продажи новогодних елей. Пока только искусственных. На сайтах бесплатных объявлений в конце октября начали появляться предложения. Сами продавцы утверждают, что цены пока держат на уровне прошлого года.

- Сейчас цена за искусственную ель средних размеров от 3,5 тысяч рублей. Но эта прошлогодняя цена и партия тоже. Новую партию будем продавать дороже, - заявил "Комсомолке" продавец елей по имени Дмитрий.

Между тем, в Санкт-Петербурге уже начали готовиться к украшению города. Сейчас власти Северной столицы ищут подрядчиков, которые создадут праздничную атмосферу Нового года.