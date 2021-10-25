Появился проект реконструкции яхт-клуба на Петровской косе

Петербургские архитекторы решили спасти яхт-клуб от возможной застройки. Фото: АБ «Хвоя»

Осенью 2021 года команда архитекторов из петербургского бюро «Хвоя» предложила свой вариант реконструкции яхт-клуба на Петровской косе. Ранее город планировал развивать спортивную инфраструктуру на этом участке. Однако недавно территорию неожиданно приобрела крупная инвестиционная компания.

Архитекторы при поддержке яхтсменов решили создать проект благоустройства и реконструкции участка, в первую очередь для того, чтобы обратить внимание общественности на возможные проблемы.

- Мы не делали этот проект по чьему-то заказу, а наоборот создали его для того, чтобы ситуация получила огласку. Недавно, территорию приобрела крупная инвестиционная компания, и теперь угроза застройки снова нависла над яхт-клубом. Мы надеемся, что на наш проект обратят внимание, и он воплотится в жизнь, - рассказал «Комсомольской правде» архитектор Георгий Снежкин.

Он отметил, что в последние годы в городе заметно сократилось количество яхт-клубов. Основной причиной стало строительство ЗДС.