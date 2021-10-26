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Происшествия26 октября 2021 9:43

Огромные очереди столпились на станциях метро в Петербурге из-за поломки системы оплаты проезда

Многие пассажиры, отстояв по 15 минут, просто уходят
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Огромные очереди в метро в Петербурге образовались из-за сбоя системы оплаты

Огромные очереди в метро в Петербурге образовались из-за сбоя системы оплаты

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Помолка системы оплаты проезда в метро Санкт-Петербурга привела к настоящему коллапсу. Утром 26 октября 2021 года на всех станциях метрополитена столпились огромные очереди. Из-за того, что на турникетах не проходит оплата с помощью банковских карт, пассажиры не могут зайти в метро, а в кассы вынуждены стоять по 10-20 минут.

- Очередь в метро "Девяткино" просто нереально огромная. Люди не могут попасть в метро. Многие разворачиваются и уходят, - жалуются пассажиры.

Люди по 30 минут стояли для того, чтобы войти в вестибюль

Люди по 30 минут стояли для того, чтобы войти в вестибюль

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

На одной из самых людных станций подземки в Мурино очередь растянулась от самых касс, за пределы станции. Люди стоят друг к другу очень плотно, пытаясь пробраться на станцию.

- Очередь в кассу не идёт. Видимо, там тоже свои заминки. Вместо того, чтобы признать свой косяк и пускать людей бесплатно, метрополитен решил устроить рассадник инфекции, - негодуют местные жители.

Аналогичные ситуации наблюдаются и на других станциях метро. Когда сбой будет устранен, пока неизвестно.

Огромные толпы в метро Петербурга из-за сбоя системы оплаты утром 26 октября