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Общество26 октября 2021 10:40

Общественный транспорт Петербурга будет работать по графику выходного дня с 30 октября по 7 ноября

В Смольном надеются на снижение числа пассажиров на время локдауна
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Транспорт на время локдауна будет работать по графику выходного дня.

Транспорт на время локдауна будет работать по графику выходного дня.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по транспорту Петербурга обнародовал график работы общественного транспорта на время локдауна, с 30 октября по 7 ноября. График, как и предполагалось, оказался как в выходные дни.

- Уважаемые жители и гости Петербурга! Комитет по транспорту информирует: в нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября общественный транспорт будет работать в штатном режиме по графику выходного дня, - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в комитете развеяли фейк о повышении стоимости проезда в транспорте на время локдауна. И в метрополитене и в автобусах, троллейбусах, трамваях она останется неизменной. Шуточную новость, в которую поверили многие, выпустило юмористическое издание ИА «Панорама».

А вот что серьезно, так это расчет на снижение пассажиропотока. На это, как на фактор прерывания цепочки заражений, очень надеются в Смольном.