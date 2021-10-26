Паспорт будут требовать при проверке QR-кода у жителей Петербурга

Вместе с QR-кодом придется показывать и документы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по промышленной политике Петербурга составил методическое пособие для бизнеса. в котором объяснен порядок действий при проверке QR-кодов. Исходя из содержания документа, жителям Петербурга придется носить с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

- Проверка QR-кодов у посетителей должна осуществляться представителями хозяйствующих субъектов. Для проверки подлинности QR-кода (печатный или электронный вид) необходимо открыть камеру на мобильном устройстве и навести ее на QR-код. На мобильное устройство сразу же приходит уведомление с ссылкой на портал госуслуг. После перехода по ссылке отображается QR-код посетителя. Его достоверность должна быть обеспечена в том числе идентифицирующими документами, - говорится в методичке.

Другими словами, сотрудники организации должны будут удостовериться, что во-первых QR-код действительно говорит о вакцинации или болезни. А во-вторых, принадлежит тому человеку, кто его предъявляет.