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Политика27 октября 2021 14:05

Губернатор Александр Беглов раскритиковал практику "депутатской поправки"

Со слов градоначальника Петербурга, деньги распределяются неравномерно
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Беглов раскритиковал практику "депутатской поправки"

Александр Беглов раскритиковал практику "депутатской поправки"

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов раскритиковал практику "депутатской поправки", которая предполагает распределение части казны города между депутатами. Как отметил градоначальник во время заседания в ЗакСе 27 октября 2021 года, эти деньги не должны лоббироваться.

- Я считаю, что она неправильная. Это народные деньги, - заявил Беглов.

Градоначальник напомнил, что "депутатская поправка" составила 10 миллиардов рублей, при этом была распределена между парламентариями неравномерно.

Кроме того, отметил Беглов, на 10 миллиардов рублей в Петербурге можно построить четыре школы, более 20 детских садов и еще 17 поликлиник.

- Парламент сейчас состоит из большого количества партий, – согласился с Бегловым глава ЗакСа Александр Бельский. – У всех должны быть равные права.