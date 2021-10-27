Жители Петербурга подрались из-за книг в библиотеке

Вторая за год драка произошла в библиотеках Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Красносельского района Петербурга разбирается в «культурной драке», произошедшей в одной из местных библиотек. Заявление в правоохранительные органы подал 70-летний пенсионер, которого из-за дележа книг побил оппонент.

- В полицию поступила телефонограмма из травмпункта поликлиники №91 в отношении мужчины 1950 года рождения о том, что 26 октября около 14:40 по адресу проспект Ветеранов, дом 146/22 в помещении библиотеки ему нанес побои неизвестный, - сообщает источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, инцидент произошел у стойки с бесплатными книгами. Пенсионер и его молодой оппонент подрались из-за нужной обоим литературы. Молодость победила, а пожилой мужчина отправился в травмпункт.

Сейчас по факту инцидента ведется проверка, пока ее результаты не разглашаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два петербуржца подрались в библиотеке за место в читальном зале

Разнимать любителей литературы пришлось сотрудникам Росгвардии (подробности)