Разводка мостов в Петербурге завершится 30 ноября

Навигация по Неве завершится 30 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге через месяц прекратят разводить мосты. Транспортная навигация по Неве прекратится 30 ноября 2021 года. Об этом "КП-Петербург" рассказали в компании "Мостотрест".

- Согласно постановлению до 15 ноября мосты будут разводиться на рукавах Невы, а уже 30 ноября навигация по Неве завершится полностью, соотвественно и мосты перестанут разводить, - пояснили в пресс-службе "Мостостреста".

Также в компании уточнили, что введение коронавирусных ограничений в городе никак не повлияет на грузовую перевозку. Нева является федеральной транспортной артерией, поэтому город никак не влияет на навигацию по ней.

- В прошлом году в самый пик пандемии грузовая перевозка не останавливалась, мы спокойно разводили мосты, - добавили в компании.