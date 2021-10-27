Еще больше многодетных семей Ленобласти смогут получить бесплатный автомобиль. Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области.

С 1 января 2022 года на получение бесплатного авто могут рассчитывать многодетные семьи Ленобласти с шестью или более детей. Такие изменения депутаты регионального Заксобрания внесли в статью 3.7 «Социального кодекса Ленинградской области». Ранее получить машину за счет бюджетных средств могли многодетные семьи, имеющие семь и более несовершеннолетних детей, либо шесть несовершеннолетних детей, из которых один или более являются инвалидами.

Поводом для изменения областного законодательства стало обращение жительницы Ленинградской области, которая возит в легковом авто 5 детей и регулярно получает штрафы за нарушение правил перевозки пассажиров.

- Изначально мы предлагали дать возможность получения льготы семьям с 5-ю и более детей, но расчеты показали, что в этом случае будет сложно реализовать инициативу на практике. Уменьшение количества детей, необходимого для появления права на автомобиль, увеличивает количество семей, которым он положен. И мы упираемся в возможности бюджета. Поэтому был принят компромиссный вариант - обеспечение транспортным средством многодетных семей, имеющих шесть и более несовершеннолетних детей, - говорит инициатор законопроекта Михаил Коломыцев.