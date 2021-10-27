Смольный рассчитывает снять режим QR-кодов к новому году

Режим QR-кодов вводится в Санкт-Петербурге с 30 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В администрации Петербурга планируют выйти из режима жестких коронавирусных ограничений к новому году. Об этом в среду, 27 октября, на пресс-конференции с участием сотрудников профильных ведомств рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Мы считаем, что короткий период времени, в течение которого мы будем лишены возможности посещать общественные места, существенно повлияет на ситуацию с эпидемией, - отметил чиновник. - Если все пройдет благополучно, мы сможем сохранить открытыми магазины открытыми, посещать рестораны и так далее уже к новому году, причем без существенных ограничений.

Напомним, режим QR-кодов вводится в Санкт-Петербурге с 30 октября. На первом этапе без них нельзя будет попасть в гостиницы, театры, музеи, кинотеатры, дома отдыха и гостиницы. К 1 декабря особый режим планируется распространить в том числе на сферу общепита - бары, рестораны и так далее.

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