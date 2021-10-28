Беглов выразил недовольство низкими темпами вакцинации в Петербурге

Беглов заявил, что недоволен низкими темпами вакцинации в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил свое недовольство низкими темпами вакцинации от коронавируса. На заседании в Законодательном собрании 27 октября 2021 года он пояснил, что из-за этого и были введены жесткие карантинные меры, так как вирус становится лишь заразнее.

- В Петербурге на сегодня полностью привиты более 1,8 млн человек. Но этого недостаточно. Вирус становится злее и заразнее, поэтому город вынужден вводить ограничения, у нас нет другого выбора, - отметил градоначальник.

Также Беглов отметил, что нерабочие дни вводятся для того, чтобы нарастить темпы вакцинации. Ранее он посоветовал всем петербуржцам во время локдауна привиться от коронавируса, чтобы город смог выработать коллективный иммунитет.