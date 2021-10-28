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Авто28 октября 2021 9:50

Машины сигналят, люди пешком идут - здесь полный хаос: очевидцы о транспортном коллапсе на Заневской площади

Транспорт встал на Заневской площади в Петербурге из-за обрыва проводов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Транспорт встал на Заневской площади из-за обрыва проводов.

Транспорт встал на Заневской площади из-за обрыва проводов.

Фото: Петр КИБЕР

Серьезная пробка собралась утром на Заневской площади и прилегающих к ней улицах. В самый част пик транспорт, в том числе общественный, намертво встал из-за обрыва проводов. По словам очевидцев, здесь происходит полный хаос.

- Машины непрерывно гудят, трамваи на Новочеркасском встали, люди идут пешком. У подземного перехода, где вход в метро, валяются оборванные провода. Никто ничего не огородил, - рассказывают «КП-Петербург» читатели.

Ситуация на площади в час пик была очень напряженная, но позднее пробка чуть разъехалась. Но движение транспорта до сих пор полностью не восстановлено. Водителям стоит по возможности объезжать проблемное место, а пассажирам заранее продумывать маршрут по пути на работу. Иначе есть опасность опоздать.

Троллейбусы стоят на Заневской площади из-за обрыва проводов
Движение встало, машины гудят, люди недовольны