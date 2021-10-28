Полиция начала проверку столкновения двух трамваев в Петербурге, где пострадали люди

Полиция начала проверку после столкновения двух трамваев в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге полиция зачала проверку в связи со столкновением двух трамваев на остановке на Бухарестской улице. Авария произошла в десятом часу утра 28 октября 2021 года. Один трамвай задел другой, который находился в попутном направлении. В итоге пострадали люди. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 28 октября 2021 года около 9:45 на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы по неустановленной причине произошло столкновение двух трамваев. По факту аварии полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины столкновения, - сообщили в полиции.

В результате ДТП пострадали 16 человек, детей среди них нет. Все в состоянии средней тяжести. Бригады скорой помощи экстренно госпитализировали двоих в Мариинскую больницу, еще семерых в НИИ скорой помощи и семь человек в больницу №26.